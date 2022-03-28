نائبة أوكرانية: أوكرانيات تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل جنود روس

وكالات:

أشارت المشرعة بالبرلمان الأوكراني ماريا ميزينتسيفا لتعرض نساء أوكرانيات لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية من قبل جنود روس خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكدت ميزينتسيفا أن كييف "لن تصمت" بشأن هذه الجرائم.

وفي مقابلة تلفزيونية لوسائل إعلام بريطانية تحدثت ماريا ميزينتسيفا عن حالة اغتصاب واحدة وقعت في بروفاري، إحدى الضواحي الشرقية لكييف، حيث تم اغتصاب سيدة أمام طفلها. وقالت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، الأربعاء، إن السلطات تحقق في الهجوم وأبلغت أوكرانيا روسيا أنه تم إصدار مذكرة توقيف بحق الجندي.

وقالت ميزينتسيفا في حديثها: "هناك قضية واحدة تمت مناقشتها على نطاق واسع مؤخرا لأنه تم تسجيلها ومتابعتها من قبل مكتب المدعي العام، ونحن لا ندخل في التفاصيل، ولكن الأمر ليس كذلك... مشهد مخيف عندما قتل مدني بالرصاص في منزله في بلدة صغيرة بجوار كييف، لقد تعرضت زوجته للاغتصاب عدة مرات أمام طفلها القاصر. أنا آسفة ولكن يجب أن أقول ذلك". كما تمّت الإشارة إلى أن الجندي هدّد الطفل بعد الهجوم.

وقالت ميزينتسيفا، رئيسة الوفد الأوكراني الدائم في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن القضايا بحاجة إلى أن يتم تسجيلها لأن "العدالة يجب أن تسود". ويعدّ الاغتصاب والاعتداء الجنسي من جرائم الحرب وخرق القانون الدولي الإنساني.

وتابعت ميزينتسيفا: "الحالات لا يتم الإبلاغ عنها"، مضيفة أنها تأمل في أن تتمكن المملكة المتحدة من نقل الخبرة حول كيفية دعم الضحايا في أعقاب الجرائم.

وقالت: "هناك الكثير من الضحايا والأمر لا يتعلق فقط بهذه القضية التي أعلن عنها مكتب المدعي العام. وبالطبع، نحن نتوقع المزيد منها، والتي ستكون علنية بمجرد أن يصبح الضحايا على أتم الاستعداد للحديث عن ذلك".وأوضحت ماريا ميزينتسيفا: "عندما كنا نتحدث إلى نواب المملكة المتحدة أثرنا أيضا هذه المشكلة في أعقاب ذلك والتي نتعامل الآن مع تداعيات الحرب، يجب أن تؤخذ بحذر وجدية وأن تؤخذ تجربة المملكة المتحدة وتجارب البلدان الأخرى بعين الاعتبار، وهو ما قد يساعدنا في التعامل مع علماء النفس وكيفية مساعدة هؤلاء الناس للعيش فعليا فوق هذه الحالات والاستمرار في العمل بعد ذلك والاستمرار في العيش ".ورددت ميزينتسيفا عبارات زميلتها في البرلمان الأوكراني ليزيا فاسلينكو، التي خاطبت نواب المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت إن الجنود الروس يعتدون جنسيا على النساء ويغتصبونهن وقالت: "لدينا تقارير عن اغتصاب جماعي لنساء. هؤلاء النساء هن عادة من لا يستطعن الخروج. نحن نتحدث عن كبار السن. تم إعدام معظم هؤلاء النساء بعد جريمة الاغتصاب أو انتحر البعض منهن".