تأهب أمني واعتقالات بعد اعتداء الخضيرة في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الشرطة اعتقلت بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) خمسة أشخاص من بلدة أم الفحم العربية، بشبهة مساعدة مرتكبي الاعتداء الذي وقع ببلدة الخضيرة الإسرائيلية الساحلية أمس.

وذكرت الهيئة أن من بين الموقوفين شقيق أحد منفذيْ الاعتداء.

وتدرس الشرطة، بالتعاون مع جهاز الأمن العام، إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق عرب يشتبه فيهم بالتضامن مع تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى كإجراء احترازي.

ورفعت الشرطة مستوى التأهب إلى أعلى درجة. ويُتوقع أن يتم نصب حواجز أمنية على الطرقات والمحاور الرئيسية اليوم.

كما أوعز رئيس الأركان بتعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية وعلى خط التماس بأربع كتائب أخرى من ألوية المشاة.

وأسفر هجوم الخضيرة عن مقتل فردين من الشرطة الإسرائيلية، فضلا عن إصابة أربعة من قوات الأمن أيضا.

وجاء هذا الهجوم بعد أيام من هجوم آخر وقع الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص في بئر السبع جنوبي إسرائيل.