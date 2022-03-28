فى ختام اجتماعات النقب، لابيد يصفها بأنها"رسالة قوية لإيران"

تل أبيب- (د ب أ):

اختتم وزراء خارجية كل من مصر والإمارات والبحرين والمغرب، إضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة اجتماعاتهم اليوم الإثنين في النقب بإسرائيل.

وأعلن الوزير الإسرائيلي يائير لابيد أنه سيتم عقد هذه الاجتماعات بشكل سنوي، ووصفها بأنها "رسالة قوية لإيران".

وفي كلمات ختامية، بحضور الوزراء الستة، قال الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تواصل التضامن مع إسرائيل والشركاء في المنطقة ضد الإرهاب والعنف، وشدد على أن اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول عربية ليست بديلا عن السلام مع الفلسطينيين.

ولفت الوزير البحريني عبد اللطيف الزياني إلى أهمية توقيت الاجتماعات بسبب سلوك الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، وأكد الوقوف ضد الإرهاب بكافة أشكاله.

فيما أشار وزير الخارجية سامح شكري إلى أن المشاورات في النقب هدفت لمعالجة التحديات في المنطقة، وشدد على أهمية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة إنه تم تحقيق الكثير من التقدم في العلاقات مع إسرائيل. وأضاف :"قريبا سنعمل على زيادة التبادل الدبلوماسي مع إسرائيل".

وأكد الوزير الإماراتي عبد الله بن زايد على أنه "بالتعاون، يمكننا أن نهزم الإرهاب والعنف".