Masrawy logo white

إعلان

"تسلا" تعلق الإنتاج مؤقتًا في مصنع شنغهاي بسبب قيود كورونا

11:29 م الأحد 27 مارس 2022
"تسلا" تعلق الإنتاج مؤقتًا في مصنع شنغهاي بسبب قيود كورونا

شركة تسلا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (د ب أ)

تخطط شركة تسلا لتعليق الإنتاج مؤقتا بمصنعها في شنغهاي لمدة يوم واحد على الأقل مع تشديد الحكومة المحلية القيود ذات الصلة بكوفيد 19 بعد زيادة حالات الإصابة في المدينة ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها .

وأوضحت المصادر أنه سيتم إيقاف الإنتاج غدا الاثنين .

وأضافت أن تسلا لم تبلغ الموظفين بعد ما إذا كانت ستمدد التعليق إلى ما بعد يوم غد الاثنين. ولم ترد تسلا على الفور على طلبات للتعليق من جانب بلومبرج.

آخر يوم لعروض رمضان.. اشتري دلوقتي بخصم يصل الى 70% مع أمازون ومصراوي

إشتري الآن
شركة تسلا مصنع شنغهاي فيروس كورونا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا