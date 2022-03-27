"تسلا" تعلق الإنتاج مؤقتًا في مصنع شنغهاي بسبب قيود كورونا

واشنطن - (د ب أ)

تخطط شركة تسلا لتعليق الإنتاج مؤقتا بمصنعها في شنغهاي لمدة يوم واحد على الأقل مع تشديد الحكومة المحلية القيود ذات الصلة بكوفيد 19 بعد زيادة حالات الإصابة في المدينة ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها .

وأوضحت المصادر أنه سيتم إيقاف الإنتاج غدا الاثنين .

وأضافت أن تسلا لم تبلغ الموظفين بعد ما إذا كانت ستمدد التعليق إلى ما بعد يوم غد الاثنين. ولم ترد تسلا على الفور على طلبات للتعليق من جانب بلومبرج.