رئيس الوزراء الباكستاني: مؤامرة مدعومة من الخارج تهدد الحكومة

إسلام أباد - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد إن مواطنين من بلاده يتآمرون للإطاحة بحكومته وأضاف أن المؤامرة تحظى بدعم خارجي، في إشارة غامضة إلى الجيش القوي الذي كان يؤيده في السابق.

وذكر خان في كلمة لأنصار حزبه في اجتماع في العاصمة إسلام أباد "تلقينا تهديدا مكتوبا ولدي الدليل".

وفي بيان تمت صياغته بعناية، وتلاه في نهاية كلمته التي استمرت ساعتين، قال خان إنه تلقى طلبا للتنحي من أجل "المصلحة الوطنية"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأكد خان "لن نعرض المصلحة الوطنية للخطر".

وأضاف خان إنه يعرف أن أشخاصا يعملون بالنيابة عن قوات أجنبية يرغبون في الإطاحة بحكومته وأنه على دراية بكل التفاصيل وسيكشف عنها للشعب قريبا.

في غضون ذلك، نظم عشرات الآلاف من حزب خان "حركة الإنصاف الباكستانية" مسيرة إلى إسلام أباد لتأكيد دعمه قبيل تصويت على الثقة من المتوقع أن يجرى الأسبوع المقبل.