الرئيس الألماني يحذر من أيام "أكثر صعوبة" بسبب الحرب في أوكرانيا

(دويتشه فيله):

حذر الرئيس الألماني سكان ألمانيا من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا لن يقتصر تأثيرها على الشركات الروسية فحسب، وإنما حتى على الشركات الألمانية.

الرئيس الألماني في كلمته عند افتتاح حفل تضامني مع أوكرانيا، دعا إليه رفقة أوركسترا برلين الفيلهارمونية.

قال الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إن بلاده ستواجه فترات "أكثر صعوبة" جراء االهجوم الروسي على أوكرانيا. وخلال كلمة ألقاها عبر الفيديو في افتتاح حفل تضامني مع أوكرانيا في أوركسترا برلين الفيلهارمونية، قال شتاينماير الأحد إن العقوبات ستؤدي لا محالة إلى قلاقل وخسائر "بالنسبة لنا". وأضاف: "سنواجه في ألمانيا أياماً أكثر صعوبة، ويجب علينا أن نكون مستعدين لتحملها، إذا لم يكن تضامننا مجرد وعود جوفاء وإذا تم أخذه على محمل الجد".

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن هذه الأيام ستغير العالم "وتغيرنا نحن أيضاً ربما بشكل أسرع مما كنا نعتقده ممكنا". وتابع: "الحقيقة الكاملة هي أننا بصدد مواجهة الكثير من المشقات" مشيرا إلى أنه رغم كل الجهود الدبلوماسية الراهنة من أجل إنهاء الحرب، فإن الشيء الثابت هو أن "تضامننا ودعمنا وصمودنا وكذلك استعدادنا لمواجهة قيود سيكون مطلوبا لفترة طويلة".

على صعيد متصل، وفي حركة احتجاجية أعلن السفير الأوكراني في ألمانيا اندري ميلنيك اعتزامه عدم المشاركة في ذلك الحفل التضامني الذي دعا إليه الرئيس الألماني شتاينماير إلى جانب أوركسترا برلين الفيلهارمونية. وعلّل السفير الأوكراني في برلين موقفه هذا بما اعتبره تركيز الأداء الفردي في الحفل على فنانين روس. وكتب ميلنيك على تويتر اليوم الأحد: "مؤدون منفردون روس فقط، لا أوكرانيون، هذه إهانة، آسف سأبتعد".

ويحيي الحفل موسيقيين من دول منها أوكرانيا وروسيا وبيلاروس وألمانيا عزفوا معا على مقطوعات لملحنين أوكرانيين وروس وبولنديين تحت قيادة قائد الأوركسترا كيريل بيترينكو.

ويتضمن برنامجه، عزف مقطوعة للملحن الأوكراني فالنتين سيلفستروف، وعزف فرداني (سوليست) لعازف البيانو الروسي يفغيني كيسين لمقطوعات للموسيقار البولندي الفرنسي فريدريك شوبان بالإضافة إلى مقطوعتين لدميتري شوستاكوفيتش، إضافة إلى أغنية الأمير يليتسكي من أوبرا "ملكة البستوني" لبيتر ايليتش تشايكوفسكي، من أداء المغني الروسي روديون بوغوسوف.