Masrawy logo white

إعلان

موسكو تستبعد قطع العلاقات مع بولندا وترجح إغلاق السفارة

11:10 م السبت 26 مارس 2022
موسكو تستبعد قطع العلاقات مع بولندا وترجح إغلاق السفارة

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ):

استبعد السفير الروسي لدى وارسو سيرجي أندرييف قطع العلاقات بين روسيا وبولندا، مرجحا إغلاق السفارة، حسبما أفادت قناة (أرتي بالعربي) الروسية.

وصرح أندرييف في تصريحات لبرنامج "سولوفيوف لايف" بأنه "من غير المحتمل أن تصل الأمور إلى حد قطع العلاقات. ربما سنضطر إلى إغلاق السفارة هنا لبعض الوقت"، موضحا أنه "بطبيعة الحال، في هذه الحالة، سيتعين على البولنديين أيضا إغلاق سفارتهم في موسكو".

وأوضح السفير الروسي، أنه لم يتم توجيه أي تهم حقيقية ضد الدبلوماسيين الروس الذين تم إعلان أنهم غير مرغوب فيهم.

وأضاف أندرييف: "على الرغم من اتهامهم بارتكاب أنشطة لا تتوافق مع وضعهم، إلا أنه لم يتم القبض على أي منهم بسبب أي شيء غير قانوني، ولم يتم توجيه أي تهم حقيقية إليهم، بل مجرد أفكار غامضة"، مشيرا إلى أن البعثة الدبلوماسية فقدت أكثر من ثلثي موظفيها بسبب طرد الدبلوماسيين.

وكان السفير الروسي قد صرح في وقت سابق بأن الخارجية البولندية سلمته مذكرة تنص على ترحيل 45 دبلوماسيا روسيا بدعوى ممارستهم أنشطة تجسسية، موضحا أنه يتعين على هؤلاء مغادرة البلاد خلال فترات مختلفة أقصاها خمسة أيام.

ووصف أندرييف الإجراء البولندي بأنه "لا أساس له"، مؤكدا أن روسيا سترد على قرار وارسو هذا، وذلك بطرد دبلوماسيين بولنديين من أراضيها، وفقا لمبدأ "المعاملة بالمثل".

سيرجي أندرييف روسيا بولندا الحرب الروسية أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- حافز مالي وطيران مباشر للسنغال.. وزير الرياضة: نقدم كل الدعم للمنتخب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا