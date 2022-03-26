رئيس الوزراء البولندي: لا نسعى إلى توزيع اللاجئين

وارسو - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بولندا لا تعتزم توزيع اللاجئين الأوكرانيين لديها على بلدان أخرى.

وقال مورافيتسكي اليوم السبت على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وارسو: "لن نحاول التوزيع، وإذا أراد شخص ما البقاء معنا فيمكنه البقاء، وإذا أراد مواصلة السفر إلى مكان آخر فسيسافر كما أراد".

وأوضح مورافيتسكي إن بولندا تتفاوض حاليا مع رؤساء دول وحكومات الدول الأخرى حول كيفية دعم البولنديين في مساعدة الأوكرانيين.

وتفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن برفقة مورافيتسكي وعمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، على نقطة تسجيل للاجئين في ملعب وارسو الوطني.

تفكر الولايات المتحدة في استقبال 100 ألف لاجئ.

ومنذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا، أحصى حرس الحدود البولنديون 27ر2 مليون لاجئ وصلوا من البلد المجاورة.

لا توجد حاليا معلومات رسمية حول عدد الذين مكثوا في بولندا وعدد الذين سافروا بالفعل إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال مورافيتسكي: "ما نشهده اليوم ربما يكون مجرد الدفعة الأولى لأكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وهي أزمة سببتها الحرب الروسية والعدوان الروسي على أوكرانيا".

وأوضح مورافيتسكي أنه يتوقع المزيد من تدفق اللاجئين بعد الموجة الأولى.