الجيش اليمني يتمكن من استعادة مواقع عسكرية جنوبي مأرب

صنعاء - (أ ش أ):

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم السبت، من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي محافظة مأرب.

وبحسب قناة "الفضائية" اليمنية، فإن قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تمكنت صباح اليوم في معارك ضارية من استعادة وتحرير عدة مواقع عسكرية استراتيجية أبرزها مواقع "تبة الشهيد" و"الفيّة" جنوب محافظة مأرب.

وأسفرت الضربات الجوية المركزة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف تلك العصابة الإجرامية.