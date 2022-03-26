الرئيس الأمريكي يجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في وارسو

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أثناء زيارته للعاصمة البولندية وارسو.

وقال ريزنيكوف، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنه سيحضر رفقة كوليبا خطاب بايدن في وارسو، والمقرر انعقاده الساعة الواحدة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والذي وصفه البيت الأبيض بأنه سيكون "خطابا رئيسيا".

وبحسب الصحيفة، حضر الاجتماع أيضا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والسفيرة الأمريكية في أوكرانيا كريستينا كفين، وعدد من مسئولي مجلس الأمن القومي الأمريكي والبنتاجون.

ومن المقرر أن يتلقي بايدن بنظيره البولندي أندجي دودا خلال زيارته إلى وارسو.

جدير بالذكر أن آخر لقاء جمع بايدن ووزير الخارجية الأوكراني كان في البيت الأبيض يوم 22 فبراير الماضي قبل يومين من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.