وزيرا الخارجية والدفاع الأوكرانيين يلتقيا نظيريهما الأمريكيين في بولندا

أوكرانيا - (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في العاصمة البولندية وارسو.

وقال كوليبا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "نجتمع الآن مع نظرائنا الأمريكيين، وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في وارسو بحضور وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف".

وأضاف كوليبا أن "هذا الاجتماع الثنائي الخاص سيتيح لنا السعي نحو قرارات عملية في المجالين السياسي والدفاعي من أجل تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي".

ويأتي ذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا، اليوم السبت، حيث يلتقي بنظيره البولندي أندجي دودا.