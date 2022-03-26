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بايدن يبحث مع مستشار النمسا الحرب في أوكرانيا والاستقرار في دول غرب البلقان

02:29 م السبت 26 مارس 2022
بايدن يبحث مع مستشار النمسا الحرب في أوكرانيا والاستقرار في دول غرب البلقان

وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر

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النمسا - (أ ش أ)

وصف المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم مباحثاته في بروكسل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة حلف الناتو بأنها كانت بناءة وشهدت الكثير من التفاهمات وتنسيق المواقف بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال نيهمر في تصريحات له اليوم السبت: " ناقشت مع بايدن ضرورة وجود مساعدة أمريكية لتحقيق الاستقرار أيضا في دول غرب البلقان"، لافتا إلى ضرورة أن يكون لدى جميع دول غرب البلقان منظور واضح للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ".

ومن جانب آخر، أعلنت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش أن حكومة بلادها لن تبرم المزيد من العقود العامة ولن تسند أي مشروعات إلى الشركات الروسية مستقبلا.

وأوضحت الوزيرة أنه من الممكن قانونًا استبعاد الشركات الروسية من إجراءات المشتريات العامة، لافتة إلى أن النمسا لن تسمح لروسيا بتحقيق ثروات بالاستفادة من أموال دافعي الضرائب النمساويين.

هذا المحتوى من

Asha
كارل نيهمر المستشار النمساوي النمسا جو بايدن الرئيس الأمريكي حلف الناتو حرب الغزو الروسي روسيا أوكرانيا

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