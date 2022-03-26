مسؤول بالناتو: فاعلية السلاح الأمريكي في أوكرانيا كبدت الرّوس خسائر فاقت الـ10%

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أفاد مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم السبت، بأن "فاعلية السلاح الأمريكي المرسل إلى أوكرانيا نجح في كبح جماح التقدم الروسي، وكبد الروس خسائر فاقت الـ10% من ترسانتهم الحربية".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المسؤول - لم تسمه - القول: إنه "تم تدمير مئات الدبابات والمركبات العسكرية و8 طائرات و20 مروحية، بالإضافة إلى أنظمة اتصالات وقطارات وقاذفات صواريخ".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت أمس عن وصول حزمة كبيرة من الدعم تقدر قيمتها الإجمالية بـ800 مليون دولار إلى أوكرانيا.