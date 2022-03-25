السفير الأوكراني في ألمانيا يتمسك بمطلب حظر واردات الطاقة الروسية

برلين- (د ب أ):

أعرب السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، عن عدم رضاه عن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة.

وقال ميلينك صباح اليوم الجمعة في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف): "نحن ممتنون بأن هناك تفكير في فرض المزيد من العقوبات"، مضيفا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته يشعران بخيبة أمل من عدم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بحظر محتمل لواردات الطاقة من روسيا.

وقال ميلينك: "هذا هو السلاح الأكثر حدة ونعلم أن ألمانيا قد عرقلت الأمر"، مضيفا أن الكثيرين اعتبروا هذه الخطوة خيانة للشعب الأوكراني، مشيرا إلى أنه من الممكن تطبيق الحظر لمدة شهر أو شهرين على الأقل، مناشدا الحكومة الألمانية باتخاذ مثل هذا القرار، وقال: "أعتقد أن أي شيء بخلاف ذلك سيكون حقا صفعة على الوجه لأوكرانيا".

وأعرب السفير عن امتنانه لقرار توريد أسلحة لأوكرانيا، مضيفا في المقابل أنه بالكاد وصلت أي أسلحة من ألمانيا لأوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدا ضرورة توفير أسلحة على نطاق أكبر لضمان البقاء على قيد الحياة.