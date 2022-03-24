بايدن يتهم بوتين بالسعي إلى تفكيك حلف الأطلسي

بروكسل - (د ب أ):

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى تفكيك حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقبيل قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، قال بايدن في بروكسل اليوم الخميس:" أعني هذا على نحو جاد تماما: اعتقد أن هذه كانت نيته منذ البداية"، مشيرا إلى أن بوتين " يفضل مجابهة 30 دولة مستقلة (عن بعضها البعض) عن مجابهة 30 دولة متحدة".

وأضاف بايدن أنه لهذا السبب لا يوجد شيء أكثر أهمية من الحفاظ على وحدة الحلفاء داخل الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وتابع بايدن بالقول: "هذا هو أهم شيء يمكننا فعله من أجل إيقاف هذا الرجل الذي نعتقد في بلادنا أنه ارتكب بالفعل جرائم حرب".