الصراع في تيجراي: هيومن رايتس ووتش تتهم الجيش الإثيوبي بقتل 50 مدنيا قبل شهرين

أديس أبابا- (بي بي سي):

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان إن القوات المسلحة الإثيوبية قد قتلت في شهر في يناير 2022 أكثر من خمسين مدنيا في غارة جوية في إقليم تيجراي شمالي البلاد.

وأضافت المنظَمة ومقرها في نيويورك أن خمسين آخرين أُصيبوا عندما أسقطت طائرة بدون طيار قنابل على مدرسة لجأ إليها آلاف النازحين بسبب القتال.

وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن الذين ينامون في خيام مؤقتة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن شن إثيوبيا ذلك الهجوم يُعتبر جريمة حرب لعدم وجود أهداف عسكرية في المنطقة.

وأدى الصراع في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيجراي إلى مقتل الآلاف، مع انتشار تقارير عن فظائع تشمل القتل الجماعي والعنف الجنسي.

وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المستقلة قد أعلنت الشهر الجاري أن قوات تيجراي المعارضة قد اعتدوا جنسيا على فتيات ونساء مسنات.