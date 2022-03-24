روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن تدمير سفينة إنزال روسية

كييف- (بي بي سي):

قال الجيش الأوكراني إن قواته حطمت سفينة إنزال روسية في ميناء برديانسك المطل على بحر أزوف غربي مدينة ماريوبول.

وبحسب نائبة وزير الدفاع الأوكراني فإن السفينة كانت تتسع لعشرين دبابة و400 جندي من مشاة البحرية و45 من العربات المدرعة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا إلى هجوم صاروخي أطلقته سفن روسية من البحر الأسود، بحسب ما قال عمدة المدينة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن القوات الروسية المنتشرة قرب تخوم العاصمة الأوكرانية تتخذ الآن مواقع دفاعية عوضا عن الهجوم حيث أجبرتها القوات الأوكرانية إلى التراجع 50 كيلومترا عن شرقي المدينة.