إصابة 14شخصًا جراء تسرب الأمونيا في مصنع كيماوي بفرنسا
باريس - (د ب ا)
تعرض 14 شخصًا لإصابات ،من بينهم اثنان إصابتهما شديدة ،بسبب تسرب لمادة الأمونيا في مصنع للكيماويات قرب بوردو جنوب شرقي فرنسا اليوم الأربعاء .
ووقع الحادث عندما كان يتم تحميل لوري بسائل الأمونيا ، حسب المقاطعة. ورغم أنه يتم اتخاذ إجراءات السلامة الاحترازية ، تشكلت سحابة من الأمونيا في الهواء.
وتم إخلاء المصنع في امبيس، والذي ينتج الأسمدة و يصنع منتجات للاستخدام في قطاعي الصناعة والزراعة ، إضافة إلى شركة مجاورة.
وتم أخذ عينات في وقت لاحق كشفت عن عدم وجود آثار متبقية للآمونيا في المصنع.
وتعين نقل أحد المصابين جوا بطائرة مروحية تابعة للشرطة ، إلى مستشفى في بوردو.