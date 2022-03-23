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إصابة 14شخصًا جراء تسرب الأمونيا في مصنع كيماوي بفرنسا

08:43 م الأربعاء 23 مارس 2022
إصابة 14شخصًا جراء تسرب الأمونيا في مصنع كيماوي بفرنسا

فرنسا

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باريس - (د ب ا)

تعرض 14 شخصًا لإصابات ،من بينهم اثنان إصابتهما شديدة ،بسبب تسرب لمادة الأمونيا في مصنع للكيماويات قرب بوردو جنوب شرقي فرنسا اليوم الأربعاء .

ووقع الحادث عندما كان يتم تحميل لوري بسائل الأمونيا ، حسب المقاطعة. ورغم أنه يتم اتخاذ إجراءات السلامة الاحترازية ، تشكلت سحابة من الأمونيا في الهواء.

وتم إخلاء المصنع في امبيس، والذي ينتج الأسمدة و يصنع منتجات للاستخدام في قطاعي الصناعة والزراعة ، إضافة إلى شركة مجاورة.

وتم أخذ عينات في وقت لاحق كشفت عن عدم وجود آثار متبقية للآمونيا في المصنع.

وتعين نقل أحد المصابين جوا بطائرة مروحية تابعة للشرطة ، إلى مستشفى في بوردو.

فرنسا تسرب الأمونيا مصنع كيماوي بفرنسا إصابة 14شخصًا
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