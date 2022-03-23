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الكرملين: شولتس يجري مجددًا اتصالاً هاتفيًا مع بوتين

05:28 م الأربعاء 23 مارس 2022
الكرملين: شولتس يجري مجددًا اتصالاً هاتفيًا مع بوتين

المستشار الألماني أولاف شولتس

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موسكو - (د ب أ)

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ثلاثة لقاءات قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وأعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الاتصال تناول المفاوضات الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وذكر أن بوتين أوضح "سلسلة من الأفكار المتعلقة بأهم المواقف للاتحاد الروسي"، لكن الكرملين لم يذكر تفاصيل.

ولم يصدر تعليق على هذا الاتصال من الجانب الألماني بعد.

وستعقد هذه القمم الثلاث في بروكسل غدا الخميس.

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