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اعصار يضرب نيو أورليانز وعواصف تهدد عمق الجنوب الأمريكي

02:52 م الأربعاء 23 مارس 2022
اعصار يضرب نيو أورليانز وعواصف تهدد عمق الجنوب الأمريكي

اعصار

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واشنطن- (د ب أ):

ضرب اعصار مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية مساء الثلاثاء، وألحق أضرارا جسيمة بالمنازل، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ودفع إلى البحث عن سكان ربما يكونوا محاصرين، وفقا للسلطات المحلية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإعصار الذي جاء كعاصفة ربيعية قوية تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل وترك دمارا قبل أن يتحرك فوق أجزاء من عمق الجنوب يوم الثلاثاء.

كان حوالي 2ر3 مليون شخص في جنوب لويزيانا وجنوب ميسيسيبي والحافة الغربية لألاباما عرضة لخطر متوسط من الطقس القاسي يوم الثلاثاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

اعصار التيار الكهربائي الأرصاد الجوية
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