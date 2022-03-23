Masrawy logo white

إعلان

رئيس بلدية كييف: "لن نستسلم أبدا"

10:52 ص الأربعاء 23 مارس 2022
رئيس بلدية كييف: "لن نستسلم أبدا"

فيتالي كليتشكو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف- (أ ف ب):

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو يوم الثلاثاء أمام مجلس أوروبا فيما كانت القوات الروسية تحاول محاصرة مدينته "في أسوأ الأحوال سنموت، لكننا لن نستسلم أبدا".

وأضاف كليتشكو خلال مؤتمر بالفيديو مع كونجرس مجلس أوروبا الذي يمثل السلطات المحلية والإقليمية للدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس "طالما أنا رئيس بلدية كييف، أعدكم بشيء واحد، لن يدخل الروس كييف أبدا".

وتابع "حصّنا كل مبنى وكل شارع وكل زاوية من المدينة. سنقاتل للدفاع عن مدينتنا ومستقبلنا. لن نركع. في أسوأ الأحوال سنموت لكننا لن نستسلم أبدا".

ودعا بطل الملاكمة السابق الدول الأوروبية إلى دعم أوكرانيا "اقتصاديا وسياسيا وعسكريا" في مواجهة روسيا وقال "نحن نحتاج إلى أسلحة، نحن نحارب أحد أقوى الجيوش على الأرض".

وفي المؤتمر نفسه، طلب الوزير الأوكراني أوليكسي تشيرنيشوف من "الشركات الأوروبية" الموجودة في روسيا وقف نشاطها في هذا البلد.

وأوضح أن "الشركات التي تواصل عملها في روسيا اليوم والتي تملأ خزائن الدولة، ترعى هذه الأعمال الوحشية".

هذا المحتوى من

AFP
فيتالي كليتشكو القوات الروسية كييف الشركات الأوروبية اوكرنيا

الخبر التالى:

بعد الحكم عليه بتسع سنوات..نافالني يتعهد بمواصلة المعركة ضد بوتين
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الاثنين
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا