تقرير: إدارة بايدن تستعد لفرض عقوبات ضد المئات من أعضاء مجلس الدوما الروسي

واشنطن- (د ب أ):

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما، في إطار العقوبات ذات الصلة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ووثائق قالت إنها اطلعت عليها أن بايدن يعتزم الإعلان عن فرض عقوبات على أكثر من 300 عضو في مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية)، ربما يوم غد الخميس، خلال جولته في أوروبا، والتي سيلتقي خلالها قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتنسيق الخطوات القادمة.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون الإعلان قريبا عن "حزمة جديدة من العقوبات" ضد روسيا، دون الخوض في تفاصيلها.