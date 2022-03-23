"البنتاجون": روسيا استخدمت صواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت

واشنطن-(أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، الثلاثاء إن القوات الروسية استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "على الأقل في حالة واحدة" على علم بها الولايات المتحدة.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية اليوم نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن القوات الروسية استخدمت الصاروخ الفرط صوتي "ضد هدف ثابت" من "مسافة قريبة نسبياً".

وأوضح المسئول الأمريكي أنه لا يُعرف على وجه التحديد أسباب هذا الاستخدام "وليس من الواضح بالضبط ما هي نواياهم"، ملفتاً إلى أنه "يمكن ربطه بمشاكل المخزون ومشاكل الأداء التي يواجهونها فيما يتعلق بالذخائر الموجهة بدقة".

وأشار كيربي إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الأحد الماضي حينما قال إنه لا يرى "استخدام هذا النوع من الأسلحة على أنه نوع من تغيير قواعد اللعبة".