زعيم شيعي عراقي: لن نقبل بقصف أي مدينة عراقية لكن نقبل بقصف مقرات إسرائيلية

بغداد - (د ب أ)

صرح زعيم فصيل عصائب أهل الحق الشيعية الشيخ قيس الخزعلي مساء اليوم الثلاثاء بأن فصيله لن يقبل بقصف أي مدينة عراقية لكن يقبل بقصف مقرات إسرائيلية

وقال الشيخ الخزعلي في تصريحات متلفزة مساء اليوم "لدينا معلومات عن التواجد الإسرائيلي وأن ما تم قصفه في أربيل من قبل إيران هو مقر للموساد الإسرائيلي".

وأضاف "إذا قصف محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية مقرا إسرائيليا في العراق لن نستنكر ذلك، وأي قصف على مقر إسرائيلي في أي مكان في العالم هو مشروع وهدف نبيل ونشجعه".

وذكر الخزعلي أن" الهدف الذي تم استهدافه في أربيل هو هدف إسرائيلي ولن نقبل باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن الدول المجاورة".

وقال أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي "سعى إلى إيجاد إقتتال شيعي شيعي ولم أتصور أن يصل مستوى الدناءة الى إجبار أحد المعتقلين على إستهداف منزل الصدر في النجف واتهام العصائب باستهداف منزله ولدي الدليل على أن الكاظمي سعى إلى إقتتال شيعي شيعي".