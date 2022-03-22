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جوتيريش: روسيا لا يمكنها الانتصار في حربها في أوكرانيا

06:48 م الثلاثاء 22 مارس 2022
جوتيريش: روسيا لا يمكنها الانتصار في حربها في أوكرانيا

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (د ب أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن روسيا لا يمكنها الانتصار في حربها في أوكرانيا، في الوقت الذي دعا فيه إلى إجراء محادثات سلام على الفور .

وتابع " لا يمكن احتلال أوكرانيا مدينة تلو الأخرى، وشارعا تلو الآخر وبيتا تلو الآخر"، مضيفا هناك ما يكفي على الطاولة لوقف الأعمال العدائية. والمفاوضات الجادة - الآن".

وأضاف" لا يوجد رابح في هذه الحرب. وعاجلا أو آجلا سيتوجب علينا الانتقال من ميدان المعركة إلى طاولة السلام.. استمرار الحرب في أوكرانيا غير مقبول أخلاقيا، ولا يمكن الدفاع عنه سياسيا ولا معنى له عسكريا".

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