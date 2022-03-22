روسيا: احتجاز 80 طائرة لنا في الخارج

موسكو - (د ب أ):

قال وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، إنه جرى احتجاز نحو 80 طائرة مدنية تابعة لشركات طيران روسية في الخارج بسبب العقوبات المفروضة على بلاده.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول: "كان لدينا 1367 طائرة في البلاد (قبل العقوبات). وخسرنا 78 طائرة، تم احتجازها خلال عمليات طيران"، موضحا أن بعضها محتجز في "دول صديقة لروسيا- تركيا وأذربيجان وأرمينيا".

وقال إن روسيا كانت تحاول التفاوض مع شركات تأجير غربية لشراء طائرات مستأجرة لدى شركات روسية، إلا أنها لم تبد استعدادا للتفاوض، وبالتالي بدأت روسيا في نقل هذا الأسطول إلى السجلات الروسية.

وأضاف :"نقلنا بالفعل (إلى السجلات الروسية) ما يقرب من 800 طائرة، ونعمل على التأمين عليها لدى شركات إعادة التأمين الروسية، التي تعمل تحت إشراف البنك المركزي. هذه الطائرات ستظل لدينا، ونبحث عن سبل قانونية للتفاوض مع الشركات المؤجرة وحل هذه المشكلة. لكن هذا ليس ممكنا بعد".

وقال الوزير إن الرحلات الجوية مستمرة، ولكن في مرحلة ما ستحتاج الشركات لقطع غيار للطائرات. وأشار إلى أن السلطات تسعى لحل هذه القضية، مسترشدة بتجربة إيران، التي تخضع لعقوبات منذ سنوات كثيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع منتصف مارس قانونا يهدف إلى دعم الطيران المدني، حيث يسمح بتسجيل حقوق الطائرات الأجنبية المستأجرة لدى شركات روسية، وإصدار شهادات صلاحية طيران لها محليا.

وأتاحت التعديلات لشركات الطيران الروسية الاحتفاظ بأسطولها من الطائرات الأجنبية وإتاحة الفرصة لها لتشغيلها على الخطوط المحلية.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر نهاية الشهر الماضي تسليم الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى روسيا. وسيضطر المؤجرون إلى إنهاء العقود الحالية مع شركات الطيران الروسية بحلول نهاية مارس.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الطائرات التي تشغلها خطوط الطيران الروسية أجنبية الصنع، وخاصة من جانب بوينج وإيرباص.