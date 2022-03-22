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كييف: قواتنا استعادت السيطرة على بلدة ماكاريف

02:12 م الثلاثاء 22 مارس 2022
كييف: قواتنا استعادت السيطرة على بلدة ماكاريف

الجيش الأوكراني

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كييف- (بي بي سي):

قال الجيش الأوكراني إنه استعاد السيطرة على بلدة ماكاريف، غربي كييف، بعد هجوم مضاد على القوات الروسية.

وفي مدينة بوريسبيل الواقعة جنوب شرقي العاصمة، حث العمدة فولوديمير بوريسينكو سكان المدينة على المغادرة، قائلا إن ذلك سيساعد القوات الأوكرانية على مواجهة القوات الروسية، مع استمرار القتال في جميع أنحاء المدينة.

وتتمتع بوريسبيل بأهمية كبيرة لقربها من كييف ووجود المطار الدولي الرئيسي للعاصمة فيها .

وفي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ذكر الجيش الأوكراني من جانبه أنه لم يكن هناك تحرك يذكر على الجبهات الأخرى في أنحاء البلاد، لكنه أشار لوجود نشاط جوي روسي مكثف في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب العسكريين الأوكرانيين، فإن القوات الروسية تمتلك مخزونات من الوقود والذخيرة تكفيها لثلاثة أيام فقط .

هذا المحتوى من

BBC
الجيش الأوكراني بلدة ماكاريف القوات الروسية مدينة بوريسبيل أخبار BBC
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