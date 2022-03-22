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بالفيديو.. شاب سوري يلتقي بأمه بعد 10 سنوات من الفراق

01:42 م الثلاثاء 22 مارس 2022
بالفيديو.. شاب سوري يلتقي بأمه بعد 10 سنوات من الفراق

شاب سوري يلتقي بأمه بعد 10 سنوات من الفراق

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(مصراوي):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثّق لحظة التقاء شاب سوري بوالدته التي لم يراها منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن أن فرّقهم النزاع السوري الذي اندلع في مارس من العام 2011.

وأظهر الفيديو وصول السيدة إلى متجر عبيدو للحلويات، حيث يعملها ابنها.

وما أن رأى الشاب والدته حتى ركض إليها، مُقبلاً قدميها، ثم نهض وتعانقا عناقًا طويلا.

شاب سوري يلتقي بأمه مواقع التواصل الاجتماعي النزاع السوري متجر عبيدو للحلويات
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