أوكرانيا: دعوة إلى الهدوء في مدن حول كييف بعد دعوة إخلاء

برلين - (د ب أ):

يحاول المسؤولون في مدينة بوريسبيل، جنوب شرقي كييف، تهدئة السكان وسط مخاوف من هجوم وشيك للقوات الروسية في إطار حملتها العسكرية باتجاه العاصمة الأوكرانية.

ودعا رئيس البلدية فولوديمير بوريشينكو السكان على مدار الليل إلى مغادرة المدينة، وقال إنه إذا غادرت النساء والأطفال، فسوف يكون من الأسهل على الرجال حماية برويسبيل.

ونقلت وكالة "يونيان" الأوكرانية للأنباء عن مستشار وزير الداخلية، فاديم دينيسينكو، قوله للتلفزيون الأوكراني في وقت مبكر صباح اليوم: "انتشر الذعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن هناك هجوما سوف يبدأ غدا وسوف يتم تدمير بوريسبيل غدا".

ووفقا لدينيسنكو، هناك حالة من الذعر الآن، ليس فقط في بوريسبيل - التي يقطنها 60 ألف نسمة والتي تبعد 30 كيلومترا فقط جنوب شرق كييف – بل وفي القرى المحيطة والمنطقة المحيطة بالعاصمة.

وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهدف مما أطلق عليه "عملية عسكرية خاصة" هو وقف ما تردد أنه أعمال إبادة جماعية ضد الروس في شرق أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، تتزايد الاتهامات ضد موسكو بأن القوات الروسية ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها تحقق تقدما كل يوم، لكن أوكرانيا تقول إن المواجهة قائمة بين الجانبين. ويتعذر التحقق من صحة ما تردده موسكو أو كييف من من مصادر مستقلة.