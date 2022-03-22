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وزارة الدفاع الأمريكية تنتقد "الهجمات العشوائية" الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين

04:27 ص الثلاثاء 22 مارس 2022
وزارة الدفاع الأمريكية تنتقد "الهجمات العشوائية" الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين

وزارة الدفاع الأمريكية

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واشنطن- (د ب أ):

انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) روسيا أمس الإثنين لهجماتها "العشوائية" على المدنيين الأوكرانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي في واشنطن: "سواء كانت صواريخ كروز أو صواريخ باليستية أو نيران المدفعية فإنهم يحشدون الكثير من المعدات في المدن في محاولة لإجبارها على الاستسلام".

وأضاف كيربي: "يؤدي هذا إلى المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين، والمزيد من الأضرار التي تلحق بالمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والضحايا الأبرياء بمعدلات أكبر وأعداد أكبر .. إنها عشوائية إلى حد كبير من نواح كثيرة".

وقال كيربي إنه لا يستطيع التعليق عما إذا كان هذا جزءا من الاستراتيجية الروسية.

وزارة الدفاع الأمريكية لهجمات العشوائية المدنيين الأوكرانيين
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