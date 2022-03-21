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الشرطة البريطانية تبدأ تحقيقاتها في فضيحة "بارتي جيت"

11:45 م الإثنين 21 مارس 2022
الشرطة البريطانية تبدأ تحقيقاتها في فضيحة "بارتي جيت"

الشرطة البريطانية

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لندن - (أ ش أ):

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن (سكوتلاند يارد)، اليوم الاثنين، البدء في تحقيق خاص حول الانتهاكات المزعومة للإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تتمثل في حضور الحفلات في مقار تابعة للحكومة البريطانية في "داونينج ستريت" و"وايت هول" أثناء الإغلاق (وتُعرف باسم فضيحة "بارتي جيت")، حيث بدأت الشرطة في مقابلة شهود رئيسيين.

وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية أن الشرطة تحقق الآن في 12 دعوى جرت في مقر الحكومة في "داونينج ستريت" وفي المباني الحكومية الأخرى في "وايت هول".

وأوضحت الشرطة أن المحققين بدأوا في مراجعة جميع الأدلة المتاحة، لكنهم لم يجروا أية إحالات بعد للغرامات المحتملة التي سيتم إصدارها.

وقال المحققون إنهم يراجعون الاستبيانات المرسلة إلى الناس في التجمعات، وبدأوا في مقابلة الناس كجزء من استفساراتهم المستمرة.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوات للاستقالة، حيث يُقال إنه حضر ما يصل إلى ستة احتفالات.

وذكرت الشرطة البريطانية، في بيان رسمي: "بالإضافة إلى المراجعة التفصيلية لجميع المواد المتاحة، بما في ذلك الاستبيانات التي تمت الإجابة عليها، بدأ المحققون في مقابلة الشهود الرئيسيين".

وأضافت الشرطة: "يتضمن هذا التحقيق كمية كبيرة من مواد التحقيق، ومنها تقديم أكثر من 100 استبيان، والحاجة إلى تقييم كل إجابة بشكل فردي".

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة البريطانية بارتي جيت لندن سكوتلاند يارد انتهاكات فيروس كورونا
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