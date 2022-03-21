Masrawy logo white

إعلان

طالبان تحذف عيد النيروز من التقويم الرسمي

10:06 م الإثنين 21 مارس 2022
طالبان تحذف عيد النيروز من التقويم الرسمي

حركة طالبان أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كابول - (د ب أ)

للمرة الأولى منذ عقدين من الزمان لم يجر الاحتفال رسميا بالعام الجديد الفارسي والمعروف باسم النيروز في أفغانستان، بسبب معتقدات الحكام الجدد للبلاد.

وهذا العيد ، الذي يحل في 21 مارس أو حول هذا التاريخ ، لم يكن عطلة عامة اليوم الاثنين، حيث قامت حكومة الأمر الواقع لطالبان بحذفه من التقويم الرسمي وأمرت موظفي الحكومة بالحضور إلى العمل.

وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مطلع الأسبوع الحالي إن المواطنين يمكنهم الاحتفال بعيد النيروز، لكن من غير المسموح إقامة المراسم المعتادة لرفع العلم في مزار شريف اليوم.

يذكر أن طالبان ، التي استولت على السلطة في أعسطس الماضي بعد الانسحاب الفوضوي للقوات الدولية، وانهيار الحكومة التي تحت حمايتها ، تعتقد أن الاحتفال بعيد النيروز غير جائز في الإسلام.

طالبان عيد النيروز أفغانستان العام الجديد الفارسي

الخبر التالى:

بايدن يبحث تطورات الحرب الأوكرانية مع حلفائه الأوروبيين قبل رحلته إلى بروكسل
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| بصرامة وحزم.. توجيهات مشددة من النائب العام بشأن جرائم "التعامل في النقد الأجنبي"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا