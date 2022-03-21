طالبان تحذف عيد النيروز من التقويم الرسمي

كابول - (د ب أ)

للمرة الأولى منذ عقدين من الزمان لم يجر الاحتفال رسميا بالعام الجديد الفارسي والمعروف باسم النيروز في أفغانستان، بسبب معتقدات الحكام الجدد للبلاد.

وهذا العيد ، الذي يحل في 21 مارس أو حول هذا التاريخ ، لم يكن عطلة عامة اليوم الاثنين، حيث قامت حكومة الأمر الواقع لطالبان بحذفه من التقويم الرسمي وأمرت موظفي الحكومة بالحضور إلى العمل.

وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مطلع الأسبوع الحالي إن المواطنين يمكنهم الاحتفال بعيد النيروز، لكن من غير المسموح إقامة المراسم المعتادة لرفع العلم في مزار شريف اليوم.

يذكر أن طالبان ، التي استولت على السلطة في أعسطس الماضي بعد الانسحاب الفوضوي للقوات الدولية، وانهيار الحكومة التي تحت حمايتها ، تعتقد أن الاحتفال بعيد النيروز غير جائز في الإسلام.