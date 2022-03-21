بلينكن يدين الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في السعودية

واشنطن - (أ ش أ):

دان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، الهجمات الإرهابية التي شنها الحوثيون، أمس، على منشآت اقتصادية ومدنية في جنوب المملكة العربية السعودية.

وكتب بلينكن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " ندين الهجمات .. على السعودية من جانب الحوثيين المدعومين من إيران وسنواصل دعم السعودية في الدفاع عن أرضها .. استهدفت الهجمات الحوثية بنية تحتية ومدارس ومساجد ومناطق عمل"، مضيفا: "هذه هجمات على المدنيين، ويجب أن تتوقف".