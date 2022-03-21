Masrawy logo white

إعلان

بلينكن يدين الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في السعودية

09:21 م الإثنين 21 مارس 2022
بلينكن يدين الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في السعودية

انتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (أ ش أ):

دان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، الهجمات الإرهابية التي شنها الحوثيون، أمس، على منشآت اقتصادية ومدنية في جنوب المملكة العربية السعودية.

وكتب بلينكن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " ندين الهجمات .. على السعودية من جانب الحوثيين المدعومين من إيران وسنواصل دعم السعودية في الدفاع عن أرضها .. استهدفت الهجمات الحوثية بنية تحتية ومدارس ومساجد ومناطق عمل"، مضيفا: "هذه هجمات على المدنيين، ويجب أن تتوقف".

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الحوثي السعودية هجمات إرهابية اليمن إيران
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| زيادة رواتب ومعاشات وورفع علاوة وإعفاء ضريبي.. 24 قرارًا من الحكومة للتخفيف عن المواطنين
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا