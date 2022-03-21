تقارير: مرتزقة فاجنر في أوكرانيا لاغتيال زيلنسكي بأوامر من بوتين

وكالات:

ذكرت تقارير استخباراتية أوكرانية، أن مرتزقة مجموعة "فاجنر" الروسية سافروا إلى أوكرانيا في مهمة محددة لاغتيال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وقالت سلطات المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، حسبما نقلت عنها صحيفة "ديلي ميل"، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر شخصيًا بشن هجوم آخر من قبل أحد وكلائه''، في إشارة إلى مجموعة فاجنر.

وأضاف التقرير أن "جميع المحاولات السابقة انتهت بالفشل والقضاء على" مرتزقة فاجنر على يد القوات الأوكرانية.

وأدرج رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، ورئيس ديوان الرئاسة أندريه يرماك ضمن أهداف الاغتيال المزعومة الأخرى.

ونفى الكرملين منذ فترة طويلة علاقته بمجموعة فاجنر، وهي مجموعة مرتزقة قوامها 600 فرد منتشرة في جميع أنحاء العالم للقيام بأعمال موسكو.

وزعمت التقارير منذ فترة طويلة أن القوة هي فرقة اغتيال شخصية لبوتين، لكنها بعيدة بما يكفي عن الكرملين لمنح الرئيس الروسي.

كان زيلنسكي، نجا بالفعل، وفقا لديلي ميل، من ثلاث محاولات لاغتياله من قبل مرتزقة من مجموعة فاجنر المدعومة من الكرملين والقوات الخاصة الشيشانية.