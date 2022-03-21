أوكرانيا: لا يوجد خطر على المواطنين بعد حدوث تسرب "بسيط" للأمونيا

موسكو - (د ب أ):

قالت السلطات الوطنية في أوكرانيا، أنه لا يوجد خطر على المواطنين بعد حدوث تسرب للأمونيا من مصنع كيماويات يقع في مدينة "سومي" بشمال شرق البلاد.

ووصف جهاز الدفاع المدني الواقعة بأنها "تسرب بسيط للأمونيا"، موضحا في رسالة تم نشرها عبر خدمة "تليجرام" للرسائل، أن هناك خزانا في المصنع تعرض لاضرار جراء القصف، وتم إغلاق المنطقة المتضررة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بإصابة أحد الموظفين. وفي الوقت نفسه، هناك متخصصون يعملون حاليا على جعل الأمونيا التي تسربت غير ضارة.

ولم يتسن توضيح ما حدث في الموقع بشكل مستقل.