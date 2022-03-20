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المحكمة العليا في البرازيل تمهل "تليجرام" 24 ساعة للامتثال لقراراتها

03:19 م الأحد 20 مارس 2022
المحكمة العليا في البرازيل تمهل "تليجرام" 24 ساعة للامتثال لقراراتها

المحكمة العليا في البرازيل

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ريو دي جانيرو- (أ ف ب):

أمهل قاض في المحكمة العليا في البرازيل كان قد قرر الجمعة حظر تلغرام، هذا التطبيق 24 ساعة الذي يستخدمه الرئيس جايير بولسونارو بكثرة للامتثال للقانون وبالتالي تجنب الحظر.

وقال القاضي الكسندر دي مورايس في قرار جديد السبت "حتى الآن، التزم تلغرام جزئيا بأوامر المحكمة لكن يجب أن يمتثل بالكامل من أجل عكس القرار"، وذلك خلال 24 ساعة.

وكان القاضي نفسه قرر منع تطبيق الرسائل عبر الانترنت معتبرا أنه لا يكافح بدرجة كافية المعلومات المضللة المتداولة عبره.

ورد بولسونارو بالقول إن هذا القرار "مرفوض". ورأى أن القاضي "لم يتخذ أي إجراء ضد شخصين أو ثلاثة ممن يعتقد أنه يجب حظرهم، لذلك قرر التأثير على سبعين مليون شخص"، مؤكدا أن "حريتنا على المحك".

وتم تحميل "تليجرام" على 53 بالمئة من الهواتف النقالة في البرازيل.

وتعد هذه الرسائل المشفرة عبر الإنترنت تشكل أحد أسس استراتيجية حملة بولسونارو التي تهدف إلى إعادة انتخاب الرئيس في أكتوبر والدفاع عن حرية التعبير بلا حدود.

لكن خلافا للمنصات الكبرى الأخرى، لا يتوفر على تلغرام عمليا أي تعديل للمحتوى للرسائل ويمكن للمجموعات أن تضم مئتي عضو، مما يزيد بشكل كبير احتمال نشر معلومات مضللة.

وحددت مهلة ال 24 ساعة بعد أن اعتذر بافيل دوروف الرئيس المؤسس الروسي لشركة تلغرام ومقرها دبي - للمحكمة العليا، مشيرا إلى "مشكلة اتصال". لكنه طلب مهلة جديدة لتلبية مطالب القضاء البرازيلي.

في الوقت نفسه قدمت الحكومة البرازيلية استئنافا السبت أمام قاضٍ آخر بالمحكمة العليا، قائلة إن حجب الرسائل "لا يتسم بالتكافؤ".

هذا المحتوى من

AFP
المحكمة العليا في البرازيل البرازيل حظر تلغرام جايير بولسونار لكسندر دي مورايس

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