الرئاسة الأوكرانية: مقتل أكثر من 7000 جندي روسيا وأسر المئات

وكالات

قال مستشار للرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، إن الجيش الأوكراني اعتقل مئات الجنود الروس ومن بينهم ضباط، وأعلن عن مقتل أكثر من 7000 جندي روسي حتى الآن، خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ فجر الخميس الماضي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن "498 من العسكريين الروس سقطوا قتلى أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف" في بيان اليوم الأربعاء: "بالإضافة للقتلى، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية العسكرية".

وأشار كوناشينكوف إلى أن "الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلاً وحوالي 3700 جريح و572 أسيرًا من العسكريين الأوكرانيين".

وأضاف: "أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا"، موضحًا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعًا، بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا" و52 محطة رادار.