الإمارات تلغي الإعفاء من تأشيرة الدخول للأوكرانيين

ابوظبي- (بي بي سي):

قررت الإمارات تعليق العمل مؤقتًا بمذكرة تفاهم بينها وبين أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.

وسيتعين على المواطنين الأوكرانيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لزيارة الإمارات.

القرار مؤقت ولن يطبق على المواطنين الأوكرانيين الموجودين بالفعل على الأراضي الإماراتية.

أما بالنسبة للسياح الأوكرانيين العالقين خارج بلادهم في الإمارات ولم يتمكنوا من العودة بسبب الحرب، عليهم التواصل مع السفارة.