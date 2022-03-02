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وزير الدفاع الأوكراني: حجم المساعدة التي نتلقاها آخذ في الازدياد

12:12 م الأربعاء 02 مارس 2022
وزير الدفاع الأوكراني: حجم المساعدة التي نتلقاها آخذ في الازدياد

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف

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كييف- (أ ش أ):

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن حجم المساعدة التي تتلقاها كييف وعدد الدول التي تقدم هذه المساعدة آخذ في الازدياد.

جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء عقب مكالمة هاتفية بين ريزنيكوف ونظيره الأمريكي لويد أوستن.

وقال وزير الدفاع الأوكراني" أجريت أمس الثلاثاء محادثة طويلة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن... حتى الجنود الأمريكيين المتمرسين سعداء باحتراف المدافعين لدينا ومرونة شعبنا...حجم المساعدة التي نتلقاها آخذ في الازدياد... وكذلك عدد الدول التي تقدم هذه المساعدة"، مضيفا "إن طائرات بدون طيار جديدة من طراز بيرقدار وصلت بالفعل إلى أوكرانيا وكانت في مهمة قتالية".

وأوضح "سيكون هناك المزيد من ستينجرز وجافلينز"، قائلا " أصبحت أوروبا خلفنا وتقدم كل ما يلزم لتعزيز دفاعنا... نحن في طليعة العالم الحر".

يشار إلى أنه في 24 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء غزو أوكرانيا، حيث تقصف القوات الروسية البنية التحتية الرئيسية وتدمرها، وتقصف بشكل مكثف المناطق السكنية في المدن والبلدات الأوكرانية باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والصواريخ الباليستية، ورفعت أوكرانيا رسميًا دعوى قضائية ضد روسيا الاتحادية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

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Asha
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