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في خطاب حالة الاتحاد .. أعضاء الكونجرس يرتدون ملابس بألوان العلم الأوكراني دعماً لكييف

05:29 ص الأربعاء 02 مارس 2022
في خطاب حالة الاتحاد .. أعضاء الكونجرس يرتدون ملابس بألوان العلم الأوكراني دعماً لكييف

الكونجرس الأمريكي

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واشنطن-(أ ش أ):

ظهر العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم، وهم يرتدون ملابس تحمل لون علم أوكرانيا، لإظهار دعمهم ووقوفهم إلى جانب كييف، وذلك في إطار حضور خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء أن هذا العمل ساعد على إظهاره النائب الديمقراطي مايك كويجلي.

وغرد النائب مارك تاكانو، الديمقراطي من كاليفورنيا، بصورة له مرتدياً بدلة باللون الأزرق وقميصاً أزرق اللون وربطة عنق صفراء قائلاً "أقف مع أوكرانيا".

هذا المحتوى من

Asha
الكونجرس الأمريكي أعضاء الكونجرس يرتدون ألوان العلم الأوكراني دعماً لكييف

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