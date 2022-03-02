في خطاب حالة الاتحاد .. أعضاء الكونجرس يرتدون ملابس بألوان العلم الأوكراني دعماً لكييف

واشنطن-(أ ش أ):

ظهر العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم، وهم يرتدون ملابس تحمل لون علم أوكرانيا، لإظهار دعمهم ووقوفهم إلى جانب كييف، وذلك في إطار حضور خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء أن هذا العمل ساعد على إظهاره النائب الديمقراطي مايك كويجلي.

وغرد النائب مارك تاكانو، الديمقراطي من كاليفورنيا، بصورة له مرتدياً بدلة باللون الأزرق وقميصاً أزرق اللون وربطة عنق صفراء قائلاً "أقف مع أوكرانيا".