غارة جوية روسية على مدينة زيتومير الأوكرانية تسفر عن 4 قتلى

كييف- (د ب أ):

أفادت تقارير مساء الثلاثاء بتعرض مدينة زيتومير الأوكرانية لغارة جوية.

ويعتقد أن صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر ألحقت أضرارا بالعديد من الأهداف المدنية بما فيها مبان سكنية ومستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان).

وتحدث مستشار وزارة الداخلية أنطون هيراشتشينكو عن أربعة قتلى، نقلا عن السلطات المحلية.

وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي منازل محترقة ووجود لخدمات الإنقاذ. وتقع زيتومير على بعد حوالي 140 كيلومترا غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال هيراشتشينكو إنه وقع أيضا هجوم جوي آخر في خاركيف.

ولم يتسن التحقق من هذه التطورات العسكرية من مصادر مستقلة.