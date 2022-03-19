قصف عنيف وقتال شوارع.. القوات الروسية تواصل التقدم في ماريوبول الاستراتيجية

كييف - (بي بي سي)

تواصل روسيا التقدم في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة حيث يدور قتال في شوارع المدينة، واستمر القصف العنيف على المدينة مساء اليوم السبت.

وقال عمدة المدينة الاستراتيجية إن القتال الدائر يعرقل جهود إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت مسرح تعرض للقصف قبل أيام.

وبينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها باتت "تشدد الخناق" حول المدينة، أكد العمدة أن الحرب تركت آثارها في ماريوبول بحيث "لا توجد قطعة أرض صغيرة تخلو من أثر الحرب".

في الأثناء عجزت القوات الروسية عن تحقيق تقدم في مناطق أخرى من البلاد حيث صمدت القوات الأوكرانية وشنت هجمات مضادة فعالة.

وفي الشمال الشرقي كادت القوات الروسية تطوق مدينة سومي لكن محاولات عزل المدينة عن الجنوب باءت بالفشل.

كما تمكنت القوات الأوكرانية من صد تقدم نظيرتها الروسية إلى المناطق الجنوبية من مدينة خاركيف الحدودية ما أفشل المحاولات الروسية للسيطرة على المدينة.

وفي كييف لا تزال القوات الروسية التي تتقدم نحو العاصمة تواجه مقاومة شديدة.