أوكرانيا: مقتل أكثر من 14400 جندي روسي منذ بدء المعارك

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، إن أكثر من 14400 جندي روسي قتلوا خلال المعارك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وذكرت الوزارة الأوكرانية، أن قواتها نجحت في إسقاط 95 طائرة مقاتلة روسية و115 طائرة هليكوبتر و1470 عربة مدرعة و213 قطعة مدفعية وعدة قطع أخرى من المعدات.

هذا وتتراوح التقديرات الأمريكية للخسائر الروسية بين 3000 و10000، ولا ترد روسيا غالبًا على تلك التصريحات.