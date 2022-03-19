كيف يساعد رئيس تسلا الأمريكية أوكرانيا في اصطياد الدبابات الروسية؟

وكالات:

مازال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، مستمراً بتقديم الدعم لأوكرانيا على وقع العملية العسكرية الروسية هناك والتي دخلت أسبوعها الرابع.

فبعدما لبّى مالك تسلا، الطلب الأوكراني بتقديم نظام Starlink الذي يتيح للجيش الاتصال مع الأقمار الصناعية رغم انقطاع التيار الكهربائي، بدأ ماسك بمساعدة القوات الأوكرانية على استهداف الدبابات والمواقع الروسية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأفادت المعلومات بأنه بات بإمكان وحدة Aerorozvidka الأوكرانية توجيه الطائرات بدون طيار (الدرون) من جهاز كمبيوتر محمول باستخدام نظام Starlink، ما يجعلها قادرة على هزيمتها، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "التيلغراف" البريطانية.

ونقل التقرير أن نظام الأقمار الصناعية Starlink التابع لماسك أضحى يساعد القوات الأوكرانية على الفوز في حرب الطائرات بدون طيار حيث يستخدمون التكنولوجيا في جهودهم لتعقب الروس.

وأضاف أن وحدة Aerorozvidka الأوكرانية المختصة بالاستطلاع الجوي، كانت سجّلت عملاً مميزاً خلال الفترة الماضية، باتت تستخدم طائرات المراقبة والهجوم لاستهداف الدبابات والمواقع الروسية.

كما باتت كييف تلجأ وسط انقطاع الإنترنت والتيار الكهربائي إلى نظام Starlink المتاح حديثا لبعض اتصالاتها، حيث يمكن لفرق الطائرات بدون طيار في الميدان أحيانا استخدام Starlink خصوصاً في المناطق الريفية سيئة الاتصال، لربطهم بالمستهدفين والاستخبارات في قاعدة بيانات التابعة لساحة المعركة الخاصة بهم.

كذلك يمكنهم توجيه الطائرات بدون طيار لإلقاء ذخائر مضادة للدبابات، وفي بعض الأحيان تحلق بصمت على القوات الروسية في الليل أثناء نومهم في سياراتهم.

يذكر أن وحدة الطائرات بدون طيار الأوكرانية تستخدم نظاما متطورا يسمى "دلتا" تم بناؤه خلال السنوات الأخيرة بمساعدة مستشارين غربيين ويمكن الوصول إليه من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأساسية.