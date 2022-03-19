بسبب الصحراء الغربية.. الجزائر تستدعي سفيرها في إسبانيا للتشاور

الجزائر - (د ب أ)

قررت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد من أجل التشاور، بأثر فوري، وذلك عقب تصريحات صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية بشأن موقفها بخصوص ملف الصحراء الغربية، بحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم السبت.

وجاء في البيان أن: "إسبانيا غيرت موقفها تجاه قضية الصحراء الغربية، حيث يشكل هذا تحولا مفاجئا".

وأوضح البيان أن "السلطات الجزائرية التي اندهشت من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية بخصوص ملف الصحراء الغربية وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ لموقف القوة المديرة السابقة للصحراء الغربية، قد قررت استدعاء سفيرها بمدريد للتشاور بأثر فوري".

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت عن تغيير في موقفها المتعلق بقضية الصحراء من خلال دعمها لموقف الرباط علنا وللمرة الأولى.

ونشر القصر الملكي في إسبانيا، أمس الجمعة، محتويات خطاب من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز للعاهل المغربي الملك محمد السادس، معلنا أن اقتراح المغرب للحكم الذاتي كان "الأساس الأكثر جدية وواقعية" لحل الصراع.

وكانت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية حتى عام 1975. وبعد انسحاب إسبانيا، ضمت المغرب أجزاء من الإقليم على الساحل الأطلسي لشمال غرب أفريقيا.

من ناحية أخرى، تكافح جبهة البوليساريو من أجل الحصول على استقلال الإقليم. ووقعت اشتباكات متكررة بين البوليساريو والجيش المغربي في الصحراء الغربية.