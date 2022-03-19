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الأمم المتحدة تكشف حصيلة قتلى المدنيين منذ بداية الحرب الروسية

07:21 م السبت 19 مارس 2022
الأمم المتحدة تكشف حصيلة قتلى المدنيين منذ بداية الحرب الروسية

عسكريون أوكرانيون يساعدون مدنيين على إخلاء مدينة إ

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وكالات:

كشفت الأمم المتحدة حصيلة القتلى المدنيين منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال تقرير للأمم المتحدة، نقلته فضائية العربية، إن الحديث عن مقتل 847 مدنيا في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي.

وكان وزير المالية الأوكراني، قال إن العملية العسكرية الروسية عطلت 30 بالمئة من الاقتصاد الأوكراني.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية، أن لديها 562 أسير حرب روسي، وأنها تتعامل معهم وفقا للقوانين الإنسانية الدولية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الأربعاء الماضي، أن حوالي ألف جندي روسي أسروا منذ أن شنت موسكو هجومها على جارتها الغربية.

وقال زيلينسكي، إن أي أحد مسؤول عن فظائع الحرب يجب أن يحاسب.

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