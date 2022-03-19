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يونيسيف: 1.5 مليون طفل فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي

06:34 م السبت 19 مارس 2022
يونيسيف: 1.5 مليون طفل فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي

نزوح المدنيين

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نيويورك - (د ب أ)

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ما يقرب من 5ر1 مليون طفل فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، مشيرة إلى أنهم معرضون لخطر الاتجار بهم.

وقالت المنظمة في بيان صحفي اليوم السبت إن "عددا لا يحصى من الآخرين" نزحوا داخل البلاد مع استمرار الحرب.

وقالت أفشان خان، المديرة الإقليمية لليونيسف في أوروبا وآسيا الوسطى: "تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى نزوح جماعي وتدفقات للاجئين، وهي ظروف يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في الاتجار بالبشر وأزمة حادة في حماية الأطفال"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).

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