إصابة 17 شخصًا على الأقل جراء حادث تصادم جماعي في تركيا

إصابة 17 شخصًا على الأقل جراء حادث تصادم جماعي في

اسطنبول - (د ب أ)

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم السبت إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في حادث تصادم جماعى في بولو بشمال غربى تركيا.

وكتب قوجة على تويتر: "تم نقل 17 جريحا، ثلاثة منهم في حالة حرجة، إلى المستشفيات بعد تصادم عدة مركبات في نفق جبل بولو".

ويقع نفق بولو على الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة أنقرة وأكبر مدينة تركية وهى اسطنبول.

وشمل الحادث ما مجموعه 18 مركبة، بما في ذلك حافلات وشاحنات وسيارات ركاب، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" الرسمية.

ولم يتضح سبب الحادث على الفور، وفقا لقناة "تي آر تي"، لكن شمالى تركيا شهد تساقطا كثيفا للثلوج منذ يوم الجمعة.

وقال حاكم بولو، أحمد أوميت لقناة "تي آر تي" إن سائق سيارة فان صغيرة فقد السيطرة عليها، وإن مركبات أخرى اصطدمت بها بعد ذلك. وأضافت هيئة البث أن النفق أغلق أمام حركة المرور.