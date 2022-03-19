"فاتحة خير وسلام".. تفاصيل زيارة بشار الأسد للإمارات (صور)

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الأولى منذ الأزمة السورية.. الأسد في زيارة تاريخية إلى الإمارات (صور)

كتبت – إيمان محمود

في زيارة غير مُعلنة، هي الأولى لدولة عربية منذ اندلاع النزاع السوري في مارس من العام 2011، وصل الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث "العلاقات الأخوية".

ووصل الأسد إلى مطار دبي الدولي، مساء الجمعة، وكان باستقباله الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء في دولة الإمارات وزير شؤون الرئاسة.

استقبل الأسد، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات، في دبي وأبوظبي.

وتُعتبر هذه الزيارة هي أحدث إشارة إلى عودة دفء العلاقات بين سوريا والإمارات بعد انقطاع دام لعشر سنوات، بعد أن قطعت الأخيرة روابطها مع دمشق في فبراير 2012.

وذكرت حسابات الرئاسة السورية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل الأسد في قصر الشاطئ،

وأعرب محمد بن زايد عن تمنياته بأن تكون زيارة الأسد "فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء"، مؤكداً أن "سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي".

وأكد بن زايد أن الإمارات "حريصة على تعزيز التعاون مع سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وخلال الزيارة، بحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما ناقشا عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وشدد بن زايد، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي في سوريا، إضافةً إلى دعم سوريا وشعبها سياسياً وإنسانياً للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها.

كما تبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

#محمد_بن_زايد يستقبل الرئيس #بشار_الأسد والتي تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا .. معرباً سموه عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء.#فيديو_وام https://t.co/d9SSBJ1jxr pic.twitter.com/pqrhzgdGac — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 18, 2022

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صورا من استقبال محمد بن راشد للأسد بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين والسوريين.

وأعرب حاكم دبي عن "خالص أمنياته لسوريا الشقيقة وشعبها الكريم أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها وأن يسودها وعموم المنطقة مقومات الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء"، وفقا للمكتب الإعلامي.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد قائلا: "دولة الإمارات حريصة على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين"، وفقا للمكتب.