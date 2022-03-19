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مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 إثر قصف جوي جنوبي أوكرانيا

02:25 م السبت 19 مارس 2022
مصرع 9 أشخاص وإصابة 17 إثر قصف جوي جنوبي أوكرانيا

قصف جوي-أرشيفية

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كييف - أ ش أ

لقي 9 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 17 آخرون بجروح جراء قصف جوي استهدف ضواحي مدينة "زابوريزهزهيا"، جنوبي أوكرانيا.

وقال نائب عمدة المدينة، أناتولي كورتيف - في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت- إن مدينة "زابوريزهزهيا" واجهت هجمات من القوات الروسية بقذائف الهاون والدبابات والمروحيات وأنظمة الصواريخ خلال الأيام الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم فرض حظر تجول لمدة 38 ساعة، في مدينة زابوريزهزهيا، من الساعة 4 مساء اليوم وحتى السادسة صباح بعد غد الإثنين (بالتوقيت المحلي للبلاد).

هذا المحتوى من

Asha
قصف جوي القوات الروسية أوكرانيا
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